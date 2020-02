Hygiène publique : Abdoulaye Diouf Sarr rassure quant à la gestion des déchets biomédicaux et la propagation du Coronavirus.

Le ministre en charge de la Santé et de l’Action sociale a évoqué ce samedi 1er février 2020, l’évaluation de la prise en charge des déchets biomédicaux. Abdoulaye Diouf Sarr, accompagné de ses proches collaborateurs, a mis à profit cette journée de lancement du ‘’Cleaning day’’ qui coïncide avec le premier samedi de chaque mois, pour évoquer la gestion des déchets biomédicaux (seringues, compresse, aiguilles, etc…). C’était dans le cadre d’une tournée qui a mené la délégation qu'il conduisait dans les structures de santé de Dakar, à l’exception de l’Hôpital Principal.

‘’Il y a des déchets assimilables aux déchets domestiques qui sont traités par l’Ucg (l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides) comme l’ensemble des autres déchets, mais il y a environ 10 à 15% de déchets qui sont biomédicaux. Ce sont ceux tirés de l’activité médicale. Et ces déchets-là méritent un traitement spécifique et, effectivement, une attention particulière. Et dans le cadre d’une stratégie, partout dans les établissements de santé nous avons un dispositif de prise en charge de ces déchets. Cela par l’incinération et véritablement par un traitement spécifique. Oui, nos hôpitaux sont bien dotés. Cependant, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous sommes en train d’être véritablement, dans un processus d’évaluation de la manière dont cela est pris en charge dans les hôpitaux. Il peut y avoir de temps en temps des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements doivent être corrigés pour que systématiquement, dans l’ensemble de nos hôpitaux, le traitement des déchets médicaux se fasse dans les règles de l’art’’, a confié le ministre.

Celui-ci, a donné son sentiment à l’issue de sa tournée. ‘’Ce matin nous avons tenu à visiter l’ensemble des hôpitaux du département de Dakar, mais la même démarche est en train de se mener au niveau régional. Parce que le Cleaning day (journée de nettoyage) qui est une initiative du chef de l’État dans le cadre du ‘’Programme zéro déchet’’ nous semble être une des initiatives les plus fortes. Parce que devant mettre nos territoires dans des conditions et cadre de vie optimaux en terme de salubrité et de netteté des rues, domiciles, de manière globale. Mais tout cela, nous estimons que, quand même, cela doit commencer par l’hôpital. Les structures de santé doivent se mettre dans une situation d’hygiène et de salubrité impeccable, c’est pourquoi je suis venu aujourd’hui visiter l’ensemble des hôpitaux. J’ai fait Grand Yoff, Albert Royer (Fann), l’Hôpital Aristide Le Dantec, je suis actuellement à l’Hôpital Abass Ndao. Il s’agit de voir si le travail de propreté dans le cadre de la direction de l’hygiène et de la salubrité se fait régulièrement. Et j’ai été très satisfait de ce que j’ai vu. Parce qu’à tous les niveaux, vous avez vu, comme moi, que nos structures hospitalières sont dans de très bonnes conditions de salubrité et d’hygiène. Et j’aimerai, fondamentalement, lancer un appel à tout personnel de santé pour que cela soit ainsi tous les jours parce qu’il s’agit bien entendu d’une bonne opération du premier samedi de chaque mois, mais dans les structures de santé et au-delà même dans les maisons, cela doit être la pratique de tous les jours. C’est pourquoi, en tant que ministre de la Santé, je suis venu, effectivement montrer tout mon engagement à ce que cette stratégie de nettoiement tous azimuts soit de mise dans nos structures de santé, 7jrs/7 et 24h/24’’, a-t-il confié.

‘’Pour véritablement sécuriser le pays …’’

Abdoulaye Diouf Sarr s’est dit satisfait de ce qu’il a vu lors de sa tournée. ‘’J’ai été extrêmement satisfait de ce que j’ai vu. Je suis en train d’observer une transformation très positive des structures de santé, non seulement du point de vue de leur cadre de vie, du point de vue de l’hygiène, du point de vue de la sécurité, mais aussi du point de vue des soins. Et cela, il est important qu’on le dise. Il est important, quand même, quand on parle aux Sénégalais, qu’on constate de bonnes choses, qu’on leur dise qu’il est en train de se passer une transformation positive dans nos structures de santé. Il peut y avoir maintenant de temps en temps des cas d’insatisfaction. Il ne faut pas que ce soit l’arbre qui cache la forêt. On est en train de faire des choses remarquables, donc je félicite l’ensemble du personnel de santé, tous les directeurs d’hôpital, la directrice générale des Établissements de santé. Ce que je suis en train de voir m'assure que nous sommes sur la bonne voie. Nous allons vraiment faire l’hôpital que nous voulons pour nos populations.

La question relative à l’épidémie du Coronavirus qui s’est déclenchée en Chine n’a pas été éludée par le ministre. Cette maladie que l’Organisation mondiale de la santé a rangé dans la catégorie des urgences sanitaires internationales est prise très au sérieux par les autorités sénégalaises. ‘’À l’instar de tous les pays, nous prenons toutes nos dispositions, non seulement au niveau de nos frontières pour une identification éventuelle de voyageurs qui en tout cas viennent dans le pays, pour voir fondamentalement s’ils ne sont pas porteurs de traces ou d’indicateurs de la maladie, c’est le dispositif que j’ai visité il y a deux jours au niveau de l’aéroport Blaise Diagne et au port autonome de Dakar’’. Mais, nous mettons aussi en place, au niveau national, un bon dispositif pour parer à toute éventualité. Parce qu'une chose est de se protéger, une autre chose est de mettre en place un dispositif efficace pour que, si jamais on avait un cas, qu’on puisse véritablement, le prendre en charge de la manière la plus efficace, pour véritablement sécuriser le pays’’.