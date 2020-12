Hôpital régional de Ziguinchor : Quand les blouses blanches bandent les muscles.

Rien ne va depuis quelques temps entre la direction de l'hôpital régional et les travailleurs qui d'ailleurs étaient en sit-in aujourd'hui, pour réclamer leur dû. Une situation qui paralyse complètement le travail de cette structure sanitaire. Les travailleurs réclament leurs salaires avant le départ du directeur pour les vacances de Noël.



Ziguinchor qui est la ville la plus CEDEAO du Sénégal, voit des patients de la Guinée et de la Gambie fréquenter l'Hôpital et avec les blouses blanches qui comptent passer à la vitesse supérieure, si rien n'est fait, cela pourrait causer un véritable inconfort en cette période de seconde vague de Covid-19...