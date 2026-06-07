Honneurs de la Nation : Le PR Bassirou Diomaye Faye reçoit les champions d’Afrique U17 et les vainqueurs du Championnat scolaire CAF U15


Honneurs de la Nation : Le PR Bassirou Diomaye Faye reçoit les champions d’Afrique U17 et les vainqueurs du Championnat scolaire CAF U15

Les jeunes champions du football sénégalais seront à l'honneur ce lundi 8 juin 2026 au Palais de la République. Dans un communiqué publié ce dimanche, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé que les sélections nationales U17 et U15 seront reçues en audience par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Cette réception intervient après les performances remarquables réalisées par les deux équipes sur la scène continentale. Les Lionceaux U17 ont en effet remporté la Coupe d'Afrique des Nations U17 disputée au Maroc en 2026, confirmant ainsi la place du Sénégal parmi les grandes nations du football africain chez les jeunes.

De leur côté, les U15 se sont illustrés en décrochant le titre du Championnat scolaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), organisé au Zimbabwe. Une consécration qui témoigne du dynamisme du football à la base et des efforts consentis dans la formation des jeunes talents.



Dimanche 7 Juin 2026
Dakaractu



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