Honneur : le Pr Ahmedou Moustapha Sow décoré du Grand-Croix de l’ordre du mérite

Le Pr de médecine Ahmédou Moustapha Sow a été fait ce mercredi 27 avril par le Chef de l’État, Grand-Croix de l’ordre du mérite. Parents, amis, autorités médicales, administratives, associatives, religieuses et coutumières n’ont pas tari d’éloges à l’endroit du Professeur pour saluer une carrière bien remplie. Cette décoration était bien la reconnaissance et plus encore, le triomphe du savoir qu’a salué la Nation entière à l’endroit du Pr qui toute sa carrière durant s’est montré respectueux du serment d’Hippocrate. Cette décoration a allongé la liste des consécrations du professeur. Entre palmes académiques, chevalier de l’ordre du Lion, commandeur, il croule sous le poids des médailles et diplômes de reconnaissance.

Le Professeur Sow aura traversé toute l’évolution de la médecine moderne. Il aura gravi à pas de charge les marches de sa profession. La reconnaissance et le respect que lui vouent ses pairs lui ont valu d’avoir été président du Comité scientifique des journées médicales de 1978 à 1997. Tout comme il a été directeur scientifique du centre de diabète Marc Sankalé. Le Professeur a été aussi un expert sollicité par les grandes organisations internationales comme l’Union africaine, l’organisation mondiale de la santé.

Homme de science sans faute, ce n’est donc pas une banale écharpe que le grand chancelier de l’ordre national du lion, le Général Niang, a accroché à l’épaule du professeur émérite Ahmédou Moustapha Sow, mais la reconnaissance d’un parcours émérite, d’un homme qui a marqué de son empreinte le domaine médical au Sénégal.



Etaient présents à la cérémonie, Serigne Mansour Sy Ibn, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, Serigne Makhtar Kébé, Diallo Diagne, fils de feu Serigne Bassirou Diagne Grand Serigne de Dakar, Alioune Ndiaye et son fils Me Moustapha Ndiaye, l’inamovible Racine Aicha Kamara, Pr Saïd Nourou Diop et l’équipe du centre anti Diabaté Marc Sankalé, Pr Maïmouna Ndour Mbaye, du Pr Anna Sarr, Dr Marie Ka Cissé, Pr Mame Thierno Dieng, Directeur de l’hôpital Principal de Dakar, Professeur Abdoul Ba, cardiologue, Dr Bator Sylla Gueye, Dr Ndeye Seune Niang, Dr Fatima Marième Ly entre autres autorités médicales, religieuses et coutumières.



