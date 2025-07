Hommage poignant à Patrice Cardeau : Dieuppeul s’unit dans la prière un mois après sa disparition

Ce mardi 22 juillet 2025, l’émotion reste vive à Dieuppeul alors que proches, amis et fidèles se rassemblent à 18 h 30 à l’église des Martyrs de l’Ouganda pour une messe d’action de grâce en mémoire de Patrice Cardeau, rappelé à Dieu il y a tout juste un mois.

Figure estimée de sa communauté, son souvenir continue de résonner avec force dans les cœurs. Ce moment de recueillement, empreint de ferveur et d’unité, témoigne de l’affection profonde et de la reconnaissance que suscite encore sa mémoire. Dans le silence des prières et la lumière des bougies, Dieuppeul célèbre un homme dont l’empreinte demeure vivace...