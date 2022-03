Hommage à Rokhaya Diop, une militante engagée des droits de la femme et de l’enfant.

Le samedi 26 mars 2022, était rappelée à Dieu Rokhaya Diop, une militante qui a consacré sa vie à l’éducation et à la protection des droits de la femme et de l’enfant.

Professeure d’histoire et de Géographie de formation, Rokhaya Diop adhéra à Amnesty International à la fin des années 1990. Très vite, à la suite de l’Assemblée Générale de l’organisation en 2002, elle est élue au Bureau Exécutif qui fait office de Conseil d’Administration de l’organisation au Sénégal et elle sera réélue trois fois au sein de cette instance. A ce titre, elle participa aux assemblées mondiales d’Amnesty International de 2003, 2005 et 2007 à Morelos au Mexique pendant lesquelles furent débattues et adoptées plusieurs résolutions qui consacrèrent l’élargissement du travail de l’organisation, jusque-là centré sur les droits civils et politiques, à l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels. La prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels tenait particulièrement à cœur madame Rokhaya Diop comme en témoignent ses pertinentes et émouvantes interventions devant les délégués de cette instance, alors largement dominée par les pays du Nord, peu favorables à l’extension de la mission de l’organisation.

En 2007, Madame Rokhaya Diop a participé à une importante mission de recherche et de plaidoyer de l’organisation en Mauritanie, avec le célèbre chercheur d’origine mauricienne Gaëtan Mootoo ; une mission qui a enquêté sur les pratiques esclavagistes en Mauritanie, pratiques auxquelles la grande majorité des femmes de la communauté haratine (les maures noirs descendants d’anciens esclaves) étaient alors soumises.

Après la fin de ses mandats au Conseil d’Administration d’Amnesty International Sénégal, Rokhaya Diop consacra son temps à la Commission Femmes de l’organisation et participa à la formation de plusieurs générations de jeunes femmes leaders de notre pays. Le samedi 26 mars 2022, le jour de son décès, elle était attendue à Joal pour participer à un panel sur l’impact de la surexploitation des ressources halieutiques sur l’environnement de la vie sociale de la femme.

L’expérience et le leadership de Rokhaya Diop a amené les membres d’Amnesty International Sénégal à l’élire en décembre 2020, Présidente de l’Assemblée Générale, une instance qui réunit chaque année plus de trois cents délégués venus de toutes les régions du Sénégal et qui constitue l’instance de décision suprême de l’organisation. Elle exerça avec une grande maîtrise ce mandat lors de l’Assemblée Générale de décembre 2021. Son décès en cours de mandat laisse un grand vide au sein d’Amnesty Sénégal. Nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants, à ses frères et sœurs, à sa douce et pieuse maman Adja Fatou Séne Wane et à toute la communauté des défenseurs des droits humains du Sénégal et du monde.



Seydi Gassama

Directeur Exécutif

Amnesty International Sénégal