Hivernage 2021 (Thiaroye/Sam - Sam 2) : L'Onas sur le qui-vive pour veiller au bon fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales...

Quelques jours après la pluie qui s'est déversée sur Dakar et sa banlieue, une délégation de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) s'est rendue à Diamaguène - Sicap Mbao, précisément dans la localité de Thiaroye Sam - Sam 2 pour faire l'état des lieux.



Avec plus 5.000 kilomètres de réseau curé et donc complètement dégagés afin de faciliter l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, une nette amélioration a été constatée au niveau de la localité en question.



Toutefois, malgré l'existence de plusieurs centres de pompage fonctionnels et des installations déjà effectuées pour éviter les inondations, quelques goulots d'étranglement subsistent dans certaines zones.



Il s'agit par exemple de la route "Mame Diarra" où des problèmes de voirie entres autres, causent systématiquement la stagnation des eaux pluviales, a expliqué Cheikh Tidiane Niang, le chef du service gestion réseau de l'Onas à Dakar.