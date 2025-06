Heurts à Los Angeles: l'ONU ne veut pas voir "plus de militarisation" de la situation

L'ONU a appelé lundi à la "désescalade" après trois jours de heurts à Los Angeles entre forces de l'ordre et manifestants contre la politique migratoire de Donald Trump, mettant en garde contre toute nouvelle "militarisation" de la situation.



"Nous ne voulons pas voir plus de militarisation de la situation et nous appelons toutes les parties au niveau local, de l'Etat et au niveau fédéral à travailler en ce sens", a déclaré le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU Farhan Haq, alors que le président américain a déployé les militaires de la Garde nationale.