Hausse sur le prix de l’électricité : Le REJEP condamne les agissements des membres du mouvement Nõõ Lank

En conférence publique ce weekend dernier à Dodel (département de Podor région de Saint-Louis), le Réseau des jeunes pour l’émergence de Podor (REJEP) a dénoncé l’attitude des membres du mouvement citoyen contre la hausse du prix de l’élection Nõõ Lank.

"Nous condamnons les agissements des jeunes de mauvaises foi autour du mouvement Nõõ lank, Nõõ bagne", souligne le coordonateur du réseau Papa Niass.

Selon les membres du réseau, le mouvement Nõõ Lank est loin de connaître « le sens de la philosophie d’équité qui, passe nécessairement par des décisions et politiques correctrices ; et que tous les jeunes doivent y adhérer, à fortiori les jeunes ruraux".

Par ailleurs les jeunes qui sont derrière le ‘’Lion de l’ile à morphil’’ Moussa Sow rappellent au mouvement Nõõ Lank que les réalisations du président Macky dans tous les secteurs, notamment les aménagements, infrastructures, les projets de résilience pour les jeunes et les femmes ont soulagé beaucoup de famille en situation de précarité, notamment avec la promotion du développement durable par la construction des écoles, cases des Touts Petits, postes de santé, forages, pistes qui a largement contribué à améliorer les conditions de vie des populations.

Le réseau des jeunes pour l’émergence de Podor procédait à un panel de haut niveau sur la "Jeunesse et Entrepreneuriat des jeunes, le défi du développement".

Une manière de pousser les jeunes vers l’entrepreneuriat rapide.

Venu présider ce panel, le parrain Moussa Sow, maire de la commune de Walaldé par ailleurs Coordonnateur National du PUMA, se réjouit de l’initiative des jeunes.

Selon toujours Moussa Sow, le département de Podor regorge d'importantes potentialités agricoles. Ce qui fait qu’il y a beaucoup à faire avec le programme d’autosuffisance en riz du président Macky Sall.

Il invite à cet effet au réseau d’accentuer sur la sensibilisation des populations, afin de les permettre de bénéficier des aménagements...