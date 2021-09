Hausse des denrées de première nécessité : La taxe conjoncturelle sur l'importation du sucre raffiné levée jusqu’au 15 octobre.

Face à l'actualité animée par l'augmentation des denrées de première nécessité, le Conseil national de la consommation a tenu ce mardi 31 août 2021, une réunion avec les acteurs du secteur du commerce et de la distribution.



L'objectif étant de faire le point sur la situation du marché international, ses répercussions sur le marché intérieur et les solutions envisagées pour soulager les ménages sénégalais. Le ministre du Commerce et des PME a annoncé que la taxe conjoncturelle sur l'importation du sucre raffiné était levée jusqu’au 15 octobre.



À cet effet, Assome Diatta a fait savoir que le Conseil national de la consommation a approuvé à l'unanimité les mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. (La réduction de la taxe d'ajustement à l'importation qui passe de 10 à 5 % des huiles brutes importées, le maintien de la TVA à 0% sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l'application d'un taux sur la farine de blé, le rétablissement des stades de commerce, l'administration des prix des bidons de 20 litres), dira-t-elle.



Face à cette situation, le ministre du Commerce appelle les acteurs à une mobilisation autour de l'État pour l'apaisement du climat social. Sur ce, elle demande la poursuite des travaux, notamment avec la viande et d'autres produits de consommation.