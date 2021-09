Hausse des denrées : Unacois « Yeessal » sollicite l'application des tarifs fixés et la promotion de la production locale.

L'Unacois « Yeessal » a fait face à la presse ce mardi 14 décembre 2021 pour donner sa position sur la situation troublante du marché sénégalais. L’Union nationale des commerçants du Sénégal se dit conforme aux nouvelles directives ordonnées par les autorités compétentes. Ces derniers qui ont noté une stabilisation progressive du marché demandent par ailleurs aux commerçants d'appliquer les nouveaux tarifs décidés par les services du ministère du commerce après l'écoulement de leurs stocks.



Malgré cela, pour éviter ses désagréments des fois fortuites, le président national de l'union, Cheikh Cissé et ses collaborateurs, considèrent que le Sénégal doit produire davantage, et bien produire, transformer et même importer. Ils privilégient ainsi la transformation et la promotion des produits locaux qui constituent aujourd'hui une des meilleures issues pour un développement harmonieux du pays.