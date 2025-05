Hann-Yarakh – Une pirogue fantôme transportant 206 kg de chanvre indien interceptée en pleine mer , les trafiquants prennent le large

La gendarmerie nationale continue sa croisade contre le trafic de drogue avec une efficacité redoutable. Cette fois, c’est la brigade territoriale de Hann qui vient de porter un coup dur à un réseau de trafiquants, en interceptant une pirogue bourrée de chanvre indien dans les eaux troubles de Hann-Yarakh, à l’est de Dakar.



Tout est parti d’un renseignement fiable reçu par les hommes de l’adjudant-chef Gabriel Bassène, informant de l’arrivée nocturne d’une embarcation suspecte chargée de chanvre. Déjà familiers du terrain avec leurs patrouilles régulières sur la plage, les gendarmes ont opté pour la discrétion et un dispositif de filature silencieuse.



Dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mai, une pirogue sans lumière, repérée à environ 300 mètres du rivage, met la puce à l’oreille des forces de l’ordre. Les gendarmes observent, patientent, puis passent à l’action : ils se jettent littéralement à la mer pour intercepter l’embarcation avant qu’elle ne touche terre.



Sur place, aucune trace des convoyeurs, qui avaient déjà pris la fuite. Mais la cargaison, elle, est intacte. À bord, sept colis de chanvre indien et un moteur hors-bord sont saisis. Le tout pèse exactement 206 kg, selon la pesée officielle effectuée après la récupération de la drogue.



Si les trafiquants ont échappé à la nasse, la traque est loin d’être terminée. Les enquêteurs de la gendarmerie poursuivent désormais les investigations pour identifier les membres du réseau, retracer la provenance de la marchandise et surtout localiser ses futurs destinataires.



Cette saisie démontre encore une fois la professionnalisation croissante des trafiquants, mais aussi la détermination des forces de sécurité sénégalaises à contrer ce fléau, notamment sur les axes maritimes souvent privilégiés pour contourner les dispositifs classiques de contrôle terrestre.