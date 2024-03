Hann : Un gendarme s’est suicidé en se tirant une balle dans la tête

Un gendarme âgé de 25 ans s’est donné la mort à la LGI avec comme mobile des dettes accumulées suite à des paris sportifs en ligne. Selon les informations du journal « Libération » dans sa parution du jour, le sieur Name qui était en garde s’est suicidé en se tirant une balle dans la tête.



Les faits se sont déroulés à la centrale électrique de Hann. Originaire de Thiès, il était en service à la LGI de Mbao. Avant son passage à l’acte, le gendarme de 25 ans a tenu à envoyer des messages à ses plus proches. Ce dernier expliquait que sa vie n’a plus de sens à cause des multiples dettes accumulées en faisant des paris en ligne.