Hann/Bel-Air : Le Conseil municipal casque 25 millions pour 1000 élèves de la commune

Le Conseil municipal de la commune de Hann/Bel-Air a procédé ce mardi 12 juin à la cérémonie de remise de bourses et allocations familiales à 1000 élèves. Une commission comprenant des directeurs d’école, des enseignants, et des représentants de l’ensemble des acteurs du système éducatif, a été créée pour établir les critères d’éligibilité et sélectionner les potentiels candidats suivant leurs conditions d’études et de conjoncture économique.

Ainsi, ces 1000 élèves ont reçu des mains du receveur-percepteur de Dakar/Bourguiba une enveloppe de 25.000 F, soit un pactole global de 25.000.000 F CFA.

Les écoles qui ont bénéficié de ces attributions sont Doudou Mbathie, Camp Abdou Diassé, Kawabata Yasunari, Bara Guèye 1 et 2, Hann Montage A et B, Casa Espagna et l’école communautaire ORT/SEN.

Dans ce lot d’attributions, le Conseil municipal a aussi accordé une subvention au collectif des directeurs d’école pour la prise en charge des cours de renforcement des élèves en classe d’examen et pour l’encadrement des maîtres de CM2.

Un geste bien accueilli par les parents d’élèves et les acteurs de l’éducation qui soulignent que ces bourses vont contribuer considérablement à l’épanouissement et la réussite des élèves.