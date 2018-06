Handicapés maltraités par un Asp : le Forum du justiciable condamne

Le Forum du Justiciable condamne farouchement l'acte indigne de l'Agent de Sécurité de Proximité (ASP), qui s'est défoulé sur des handicapés, dont une femme qu’il a projeté de sa chaise roulante avant de le rouer de coups ( les faits se sont déroulés à la Rue Carnot,au niveau du boulevard de la République). Le Forum du Justiciable estime que la violence physique contre les personnes vulnérables est injustifiable, inacceptable et intolérable dans un Etat de droit et surtout, quand cette violence est exercée en présence d'un agent de la police nationale.







Le Forum du Justiciable, reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de



violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de maltraitance ou d’exploitation :







· Rappelle que toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres ;



· Invite l’Etat à prendre les mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe ;



· Invite les policiers à recadrer les agents de sécurité de proximité rattachés à eux et qui exercent sous leurs contrôles ;





· Demande à l'autorité hiérarchique de prendre les sanctions appropriées à l'égard de l'agent de sécurité de proximité ;





· Suggère les associations pour la défense des handicapés à porter plainte contre la direction de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité.





Toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.











Fait à Dakar, le 9 Juin 2018



Le Président