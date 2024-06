Hajj 2024: La compagnie saoudienne Flynas vole au secours des pèlerins sénégalais

Aux dernières nouvelles, les autorités sénégalaises auraient trouvé une solution avec la compagnie saoudienne Flynas afin d'acheminer le reste des pèlerins sénégalais à la Mecque. Au plus tard, ce lundi 3 juin, la situation devrait revenir à la normale, nous souffle-t-on. Nos sources renseignent que la Primature et le ministère des transports aériens ont pris les dispositions nécessaires afin de résoudre les couacs notés depuis deux jours à l'Aibd avec les pèlerins et la compagnie Air Sénégal.



Rappelons que sur le quota de 12860 pèlerins sénégalais devant rallier les lieux saints de l’Islam, cette année, la compagnie saoudienne Flynas a déja rempli sa part du contrat avec les voyagistes privés.