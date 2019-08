Hajj 2019 : Reprogrammation sur les vols retour de la Mecque

Flynas, le transporteur des pèlerins sénégalais informe à travers les relations publiques et la communication de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport que les deux vols privés (vol n°13 et vol n°14) dont le retour a été programmé pour ce dimanche à 21h30 et 00h30 sont reprogrammés pour ce lundi. Les deux vols arrivent finalement ce lundi 26 août à 10h05 pour le vol 13 et à 16h30 pour le vol 14.

Le transporteur qui a affrété des avions de la compagnie Lion Air informe que des dispositions sont prises pour l’hébergement des pèlerins qui étaient déjà à l’aéroport de Djeddah.

L’aéroport Dakar Blaise Diagne souligne que c’est une information importante pour éviter aux parents de venir chercher leurs pèlerins aujourd’hui à Diass.