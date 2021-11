Hadratoul Jummah aux Parcelles Assainies : Une marée de fidèles en communion avec Cheikh Mahi Ibrahima Niass. (Images)

Le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, a assisté au Hadratoul Jummah après son arrivée hier dans la capitale. Plusieurs fidèles, venus de toutes les zones du pays ont assisté à ce moment de ferveur et de communion avec la famille de Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass.



D’autres figures de la famille ont marqué par leur présence cette cérémonie. Cheikh Mouhamadou Al Amine Baba Lamine Niass, Cheikh Mahi Cissé le porte-parole de la famille Niassène, sont aussi venus pour assister à ce Hadratoul Jummah.



Toujours aussi dévoués, les fidèles après le Hadra, ( moment de prières et de recueillement entre Asr et Magreb) ont écouté les recommandations du Khalife qui est venu rendre visite à la communauté à Dakar...