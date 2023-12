Habib Niang prédit un vrai chamboulement à Thiès à la présidentielle 2024

Ce qui s'est passé dans la cité du rail lors des deux dernières élections ne se reproduira pas pour la présidentielle 2024. "Il y aura un chamboulement à Thiès", a déclaré leader de "And Suxxali Sénégal"/ BBY, Habib Niang par ailleurs conseiller spécial du PM lors de la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation à 162 femmes au Centre de recherches et d'essai (CRE). Pour réussir ce pari de renverser la tendance à la présidentielle 2024, Habib Niang préconise l'union de toutes les forces vives de la coalition BBY. "Tout ce que je demande aux leaders Thiessois c'est de s'unir comme un seul homme et d'œuvrer ensemble pour la victoire de notre candidat Amadou Bâ dès le premier tour", a-t-il lancé. Il a également demandé à ses militants et sympathisants de travailler pour remporter cette prochaine élection de 2024. Cependant, il compte faire les démarches pour offrir à ces femmes un stand d'exposition au CICES pour leur permettre de mieux faire connaître leurs produits. Il en a également profité pour leur dire qu'il met à leur disposition un magasin au niveau de sa permanence pour leur permettre d'écouler plus rapidement leurs produits. À cela s'ajoute, dira-t-il, d'autres formations qui sont en cours pour contribuer à l'automatisation des femmes de la cité du rail.