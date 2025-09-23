HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal

Mame Moussa comme on l’appelait familièrement, ton départ nous a tous plongés dans une profonde affliction, laissant derrière toi un vide abyssal que rien ni personne ne pourra combler. Tu étais plus qu'un frère pour moi, tu étais un mentor, un guide éclairé dont la sagesse et la perspicacité m'ont été d'un grand secours dans les moments les plus critiques.



Je me souviens toujours de nos longues nuits blanches très instructives à la maison ou à LEUM-GUI, à jouer à la belote ou bouc ou au Scrabble, à discuter, de tes conseils avisés, de tes mots de réconfort qui ont apaisé mes tourments intérieurs, de ton sourire qui illuminait les jours sombres et teintait d'espoir les lendemains incertains. Tu étais un homme d'une grande envergure, doté d'une intelligence exceptionnelle et d'une générosité sans bornes. Ta vie était un exemple édifiant pour nous tous, un modèle de dignité, de respect et d'intégrité qui inspirait l'admiration et le respect.



Mais Mame Moussa, tu étais également un footballeur de grand talent, un véritable virtuose sur le terrain. Tu as porté les couleurs de l'ASC les Jaraaf de Dakar avec fierté, panache et distinction, et tu as même eu l'honneur de représenter l'équipe nationale du Sénégal avec maestria. Ton élégance dans le jeu était remarquable, tu avais une façon de jouer qui était à la fois technique et artistique, alliant finesse et feeling. Ta forte personnalité sur l'aire de jeu inspirait le respect et l'admiration de tes coéquipiers et de tes adversaires.



Tu as marqué ta génération par ton talent, ta détermination et ta passion pour le football. Tes exploits sur le terrain resteront à jamais gravés dans nos mémoires, et tu seras toujours considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de ta génération.



Ta discrétion était légendaire, mais derrière cette façade se cachait un cœur d'or, un cœur qui battait pour les autres, qui se souciait du bien-être de ceux qui t'entouraient. Tu étais un homme de parole, toujours prêt à aider, à soutenir et à encourager. Ta générosité était sans limite, tu donnais sans compter, sans attendre rien en retour.



Mame Moussa, ta mission sur terre a été accomplie avec succès. Tu as laissé une marque indélébile dans nos cœurs et nos vies. Nous prierons pour que le Bon Dieu t'accueille au Paradis de Firdawsi Janatoul, où tu trouveras la paix éternelle.



Adieu, cher Mame Moussa. Tu seras toujours dans nos pensées et nos prières. Que ta mémoire soit bénie et que ton exemple continue à inspirer les générations futures. Nous ne t'oublierons jamais, tu resteras à jamais dans nos cœurs et je sais que ta vaillante épouse Roga, tes enfants Cheikh, Ass, Ousmane , et la famille toute entière sont fiers de toi



Que Dieu te donne la paix éternelle dans son royaume . Amine.