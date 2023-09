HED/Camp de chirurgie pédiatrique : Plus de 100 enfants bénéficient d’opérations ambulatoires.

Les interventions de l'ONG Direct Aid Society, dans le cadre de son programme humanitaire, se poursuivent avec un camp de chirurgie pédiatrique. En effet, 12 enfants ont été pris en charge dont 5 cas en Orl et 7 en chirurgie pédiatrique ce jeudi. À sa suite, Ablel Latif Jabaralah, directeur du centre socio-éducatif de Diass de l'ONG Direct Aid, initiatrice de ces camps de chirurgie, s'est réjoui du travail abattu avec le respect des délais d'exécution : "c'etait un défi parce que nous devions faire 6 camps successifs et alhamdoulillah par la grâce de Dieu, nous en sommes à notre quatrième camp », a-t-il fait savoir.

Ce dernier de rappeler que Direct Aid Society est prête à pérenniser la collaboration si les 6 camps sont bouclés avant les délais. « Et je dis même tout de suite avec l'administration de l'hôpital et le chef de service du bloc opératoire le Dr Khadim Rassoul Guèye, que si on termine les 6 camps avant la fin de l'année, on peut augmenter encore", promet-il avant de rappeler les perspectives : « l'année prochaine inchaallah pour 2024, on fera 8 camps ou plus au lieu de 6 et on verra aussi avec l'hôpital de Mbour, s'il y a un bloc opératoire, la possibilité de faire une convention", a-t-il soutenu avant de remercier toute l'équipe de l'hôpital pour enfants de Diamniadio.

Le Dr Khadim Rassoul Guèye, chirurgien pédiatrique et coordonnateur du camp de chirurgie gratuite à l'hôpital pour enfants de Diamniadio, est revenu sur ce deuxième programme composé de 105 enfants et repartis dans 3 services. « En chirurgie pédiatrique, 74 enfants ont été opérés soit 78% des réalisations, le service ORL a pu bénéficier de 18 enfants soit 18% des réalisations et enfin, le service ophtalmologique a pu faire bénéficier à 8 enfants soit 8% des réalisations », a révélé ce dernier. Pour la journée de ce jeudi 21 septembre, 12 enfants dont 5 cas en Orl et 7 en chirurgie pédiatrique, ont été pris en charge. « Pour le service ORL, c'est essentiellement la pathologie des amygdalites qui a été prise en charge et tout s'est bien passé. Et concernant la chirurgie pédiatrique, il y avait 1 cas de la pathologie traumatique (c'est un enfant qui avait un traumatisme crânien). On avait également 1 cas d'orthopédie : c'est un enfant qui avait une infection au niveau de l'os et de la moelle osseuse sur qui une intervention était posée et le reste concerne la pathologie herniaire qui est fréquente dans notre pratique quotidienne et tout s'est bien passé. Sauf des enfants qui ont séjourné au niveau de l'hospitalisation, tout le reste va rentrer », a-t-il insisté rappelant qu'à partir du mois prochain, ce programme sera bouclé avec 2 camps de chirurgie cumulés avec au moins 100 enfants opérés.