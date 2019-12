HCCT : Les Hauts conseillers félicitent le ministre Abdou Karim Fofana

Alors que son organisme recevait le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, la présidente Aminata Mbengue Ndiaye a adressé les félicitations du HCCT au ministre de l'urbanisme et du logement.

"Votre département a déjà entamé des actions d'envergure pour la réussite de la réalisation des programmes zéro déchet et zéro bidonville.

Je voudrais vous adresser les félicitations du Haut conseil des collectivités territoriales, pour tout ce que vous avez déjà entrepris et réussi dans l'assainissement de l'espace public, le désencombrement urbain et l'amélioration du cadre de vie", souligne la présidente Aminata Mbengue Ndiaye.

Toutefois, la présidente de souligner que le défi est énorme.



"Il y a beaucoup d'obstacles et de contraintes. Les défis et les enjeux sont aussi énormes et variés pour réaliser et réussir ce programme".

il conviendra à cet effet d'échanger sur ce domaine avec les membres du Haut conseil des collectivités territoriales...