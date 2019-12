HCCT / Le ministre Abdou Karim Fofana : "Le patriotisme et l'esprit de dépassement doivent nous guider dans la prise en charge de la gestion des déchets"

Face aux Hauts conseillers des collectivités territoriales, le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à mettre un terme à l'encombrement de la voie publique et les déchets.

À cet effet, le ministre invite à un esprit patriotique de dépassement et de l'engagement de tous les acteurs de la société pour la prise en charge de la problématique des déchets.

" Le patriotisme et l'esprit de dépassement doivent nous guider dans la prise en charge de la problématique de la gestion des déchets", souligne le ministre Abdou Karim Fofana.

"Il faut accepter que le changement de paradigme insufflé par le président de la République Macky Sall dans la gestion des déchets nécessite des ressources financières et humaines importantes dont les collectivités territoriales ne disposent pas. C'est pourquoi une nouvelle forme de collaboration doit être envisagée", rappelle toujours Abdou Karim Fofana qui précise que "l'option de l'État du Sénégal est de remettre aux collectivités la gestion des déchets après la mise en oeuvre des investissements nécessaires. Parce que tout ne peut pas être résolu au niveau de l'État central".



Dans cette optique, le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique invite les collectivités à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insalubrité et l'encombrement de la voie publique.

"Les collectivités territoriales ont le devoir d'exercer pleinement leurs prérogatives en s'impliquant plus et mieux dans ce combat pour l'insalubrité. Elles doivent être actrices de la campagne nationale de promotion de la propreté, bras armés des opérations de désencombrement, de nettoiement d'aménagement de l'espace public, pilier de la stratégie nationale de la promotion de la propreté et d'amélioration du cadre de vie", a conclu le ministre Abdou Karim Fofana...