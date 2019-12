HCCT – Gestion des Déchets : 21 milliards reçus par l’UCG, exorbitant selon Oumar Guèye

Lors de son audition devant la présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), Oumar Guèye, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, a soulevé un des plus grands problèmes environnementaux au Sénégal à savoir, la gestion des déchets.



Le ministre a ainsi constaté l’insalubrité notoire qui règne presque un peu partout sur le territoire sénégalais. « On ne peut pas avoir un environnement sain avec des déchets autour… et osons le dire : notre pays n’est pas propre, nos villes ne sont pas propres, c’est une vérité absolue », a regretté Oumar Guèye. Il rajoute : « lorsqu’on vient au Sénégal et qu’on quitte l’aéroport, ce qui annonce qu’on arrive près d’un village, ce sont les déchets qui nous accueillent et c’est partout pareil au Sénégal. »



Oumar Guèye signale qu’il ne faut pas continuer dans cette dynamique et fait savoir que les collectivités territoriales ont un rôle à jouer. À l’heure actuelle, la gestion des déchets est confiée à une structure qui s’appelle UCG (unité de gestion et de coordination) mais en réalité elle ne se limite qu’a la région de Dakar.



« Nous avons 557 communes et globalement 599 collectivités territoriales, quand on y inclut les départements. Le président Macky Sall, son marqueur c’est l’équité territoriale. » Oumar Guèye fustigera le fait que l’UCG reçoit une somme très importante pour une structure qui ne couvre que la région de Dakar. « Est-il normal qu’une partie du pays bénéficie d’un montant extrêmement important de 17 milliards ? Je pensais que c’était toujours 17 milliards qui était donné à l’UCG. À l’Assemblée nationale, j’ai discuté avec Abdoulaye Daouda Diallo sur les montants que l’UCG reçoit. Il m’a précisé que c’est plutôt 21 milliards. »



La loi confie la gestion des déchets aux collectivités territoriales et selon le ministre des collectivités territoriales, celles-ci devraient inscrire quelque chose dans leur budget pour la propreté de leur commune.



Dans sa logique, Oumar Guèye fait savoir qu’il ne faut pas mettre dans la tête de tout le monde que les collectivités n’ont pas de ressources. « Ce n’est pas une réalité. J’ai regardé un peu les collectivités surtout celles qui sont dans les villes ». Le ministre propose ainsi, devant le Président du HCCT, de rendre obligatoire cette inscription en revisitant la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales.