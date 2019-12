HCCT/Audition de Oumar Guèye : La gestion des déchets, le soutien aux communes et la responsabilité des maires au cœur des échanges

Le ministre Oumar Guèye passe aujourd’hui devant le Haut conseil des collectivités territoriales. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement du territoire va faire face à la 4e institution pour son audition sur les modalités d’intervention et de coordination des acteurs pour la réussite du programme zéro déchet et zéro bidonville.



Au cours des débats, il a été remarqué plusieurs point comme le problème de l’intercommunalité, l’interpellation sur le problème dans le département de Gandigal, notamment sur la situation de cette localité à Mbour car, « il n’y a plus d’espace pour les déchets. Qu’est ce qu’il faut faire pour la situation sur la station balnéaire, pour fermer la décharge de Gandigal? » Demandera un des acteurs des collectivités territoriales.



Les déchets sont les principaux problèmes auxquels sont confrontées les communes, « il faut pour leur éradication, faire la transformation à travers un accompagnement des communes », comme le suggèrent certains.



Il faudra probablement des moyens financiers consistant pour faire une gestion efficiente des déchets. Il faut dans ce sens penser aux déchets plastiques qui causent le plus de soucis aux différentes localités.



Concernant la responsabilité du maire, « il faut savoir qu’il est chef d’une administration locale. Il a la responsabilité des communes, de la propreté ».



Le constat du ministre Oumar Guèye reste toutefois constant et alarmant : « nos villes sont sales. Donc, l’urgence est de régler ces problèmes sur le rôle des collectivités locales…. Ce qui est important est le fait d’appeler ces conseillers pour amener les maires à accorder une importance primordiale à la gestion des communes, même si, il faut le noter, les moyens et l’accompagnement doivent suivre ».



L’action publique locale et centrale va dans le même sens, c’est dire la satisfaction des populations. Pour renforcer les moyens des collectivités territoriales, il faut voir ensemble ce qu’il faudrait faire et savoir que l’État, c’est nous.







La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, prenant la parole, a estimé que « les collectivités territoriales peuvent faire leur travail de nettoiement… c’est une responsabilité propre à chaque commune. Il faudra donc doter comme les communes de Dakar, les collectivités des autres régions… Dakar doit être un exemple, il faut toutefois faire un équilibrage »…



Parlant toujours de la responsabilité du maire, « Il nous faut prendre le budget communal et organiser des séances de nettoiement… c’est important. Le président veut que l’action citoyenne soit concrétisée, dépasse le slogan et soit une réalité. Toutefois les femmes aussi sont interpellées pour faire savoir que chacun a son rôle à jouer dans cette préoccupation... »