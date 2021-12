HAUTE TRAHISON / Abdou Mbacké Bara Dolly désavoue Ousmane Sonko et l’invite à ne pas déstabiliser ce pays pour des « balivernes »

« Le Président Macky Sall a bien le droit de recevoir n’importe quel citoyen dans son parti politique. Moi-même je le fais dans le mien. Cet acte politique ne peut être qualifié de haute trahison encore moins mériter qu’une pétition soit déposée sur la table des députés ». Ces mots sont de Abdou Mbacké Bara Dolly. Aussi surprenante qu’elle puisse paraître, la déclaration du député a surtout validé l’acte posé par le Président Macky Sall qui a été de recevoir le mandataire de Yewwi à Matam après que celui avait choisi de disparaître avec les dossiers de la coalition.



Le député de Bokk Gis-Gis , qui a rappelé avoir tout le temps soutenu Ousmane Sonko dans ses combats, l’invite à savoir raison garder et s’abstenir de tenter de déstabiliser ce pays. « Ne jouons pas avec le feu. Ce pays a besoin de paix. Nous n’avons pas à déstabiliser ce pays surtout avec des balivernes. Sauvegardons la paix, cette paix si chère au Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. »



En sa qualité de tête de liste départementale de la coalition Bokk Gis-Gis, Abdou Mbacké évoquera cette erreur contenue dans la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbacké dans la proportionnelle où la parité a été foulée au pied. « La liste de la coalition Benno Bokk Yaakar de Mbacké n'a pas respecté la parité. Le non respect de la parité a pour conséquence directe l’irrecevabilité de la liste. Le colonel Mar de Mbacké en a fait les frais tout comme Moustapha Guirassy à Kédougou. Nous irons jusque devant la cour d’appel de Thiès et nous aurons gain de cause.Toutefois, nous signalons à tout le monde que même en cas de victoire, Gallo Bâ et ses conseillers ne seront maire ni conseillers régionaux. » Affaire à suivre …