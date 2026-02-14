Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie


Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie
Babacar Ba, du Forum du Justiciable, a interpellé le Procureur de la République sur l’enquête concernant le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en médecine décédé lors des affrontements du 9 février dernier à l’Université Cheikh Anta Diop. Il demande que l’instruction soit confiée à la gendarmerie nationale plutôt qu’à la police, présente sur les lieux du drame.
 
Une requête qui, visiblement soulève une question de procédure essentielle : comment garantir l’objectivité d’une enquête lorsque l’institution chargée de l’investigation pourrait être elle-même impliquée dans les événements ? En réclamant le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie, Babacar Ba cherche sans doute, à éviter tout conflit d'intérêt et à assurer la crédibilité du processus judiciaire.
Autres articles
Samedi 14 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur - 14/02/2026

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises - 14/02/2026

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans - 14/02/2026

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires - 14/02/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France - 14/02/2026

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés - 14/02/2026

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès - 14/02/2026

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre - 14/02/2026

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République)

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République) - 14/02/2026

Violences à l’UCAD : La CNDH appelle à l’apaisement et aux concertations

Violences à l’UCAD : La CNDH appelle à l’apaisement et aux concertations - 14/02/2026

KOLDA : Campagne de contrôle et de sensibilisation contre les accidents de la circulation par l’ANASER…

KOLDA : Campagne de contrôle et de sensibilisation contre les accidents de la circulation par l’ANASER… - 14/02/2026

Cybercriminalité et protection des enfants : la Police lance sa plateforme nationale de signalement en ligne

Cybercriminalité et protection des enfants : la Police lance sa plateforme nationale de signalement en ligne - 13/02/2026

Célébration du 4 avril dans la cité du rail: Les maires de Thiés se réunissent pour parler d'une seule voix...

Célébration du 4 avril dans la cité du rail: Les maires de Thiés se réunissent pour parler d'une seule voix... - 13/02/2026

Air France décolle vers plus de confort à Dakar: La DG Anne Rigail annonce de meilleures prestations pour les clients

Air France décolle vers plus de confort à Dakar: La DG Anne Rigail annonce de meilleures prestations pour les clients - 13/02/2026

Politique : Le FDR et le PDS amorcent un rapprochement pour unifier l’opposition

Politique : Le FDR et le PDS amorcent un rapprochement pour unifier l’opposition - 13/02/2026

Saint-Louis : démantèlement d’un réseau présumé de proxénétisme et de traite d’êtres humains

Saint-Louis : démantèlement d’un réseau présumé de proxénétisme et de traite d’êtres humains - 13/02/2026

Situation économique, universitaire...: l'analyse froide de l'ex-députée Maimouna Sène

Situation économique, universitaire...: l'analyse froide de l'ex-députée Maimouna Sène - 13/02/2026

Coalition Diomaye Président : Aminata Touré annonce l’auto-exclusion de Bougar Diouf aprés son soutien à Macky Sall

Coalition Diomaye Président : Aminata Touré annonce l’auto-exclusion de Bougar Diouf aprés son soutien à Macky Sall - 13/02/2026

Tensions et violences policières à l’UCAD: Aliou Sané, ancien coordonnateur de Y’En A Marre demande des comptes au ministre de l’Intérieur

Tensions et violences policières à l’UCAD: Aliou Sané, ancien coordonnateur de Y’En A Marre demande des comptes au ministre de l’Intérieur - 13/02/2026

Perturbations dans le système éducatif : La COSYDEP a initié des pourparlers entre le gouvernement et les syndicats

Perturbations dans le système éducatif : La COSYDEP a initié des pourparlers entre le gouvernement et les syndicats - 13/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba à l’UCAD : Seydi Gassama réclame des sanctions administratives contre les gradés pendant les enquêtes

Décès d’Abdoulaye Ba à l’UCAD : Seydi Gassama réclame des sanctions administratives contre les gradés pendant les enquêtes - 13/02/2026

Lutte contre l’exploitation illégale de l’or à Kédougou : 13 dragues détruites à Saraya

Lutte contre l’exploitation illégale de l’or à Kédougou : 13 dragues détruites à Saraya - 13/02/2026

Sindia : L’école prise pour cible par des étudiants grévistes, l’élève de 12 ans tué par un jet de pierre à la tête

Sindia : L’école prise pour cible par des étudiants grévistes, l’élève de 12 ans tué par un jet de pierre à la tête - 13/02/2026

Affaire Farba Ngom : quand la liberté provisoire devient une illusion judiciaire

Affaire Farba Ngom : quand la liberté provisoire devient une illusion judiciaire - 13/02/2026

Travaux au Poste de Hann : La Senelec annonce une coupure d’électricité dimanche dans plusieurs quartiers de Dakar et Guédiawaye

Travaux au Poste de Hann : La Senelec annonce une coupure d’électricité dimanche dans plusieurs quartiers de Dakar et Guédiawaye - 13/02/2026

Zac Mbao : Un vaste réseau de falsification de passeports démantelé…

Zac Mbao : Un vaste réseau de falsification de passeports démantelé… - 13/02/2026

Thierno Alassane Sall : « Le régime place ses ambitions au-dessus de la vie humaine »

Thierno Alassane Sall : « Le régime place ses ambitions au-dessus de la vie humaine » - 12/02/2026

Mort d’Abdoulaye Ba : La CAP de l’APR exige la démission du Ministre de l’Intérieur et interpelle les universitaires

Mort d’Abdoulaye Ba : La CAP de l’APR exige la démission du Ministre de l’Intérieur et interpelle les universitaires - 12/02/2026

Rapport-Migration irrégulière : plus de 2 700 migrants interceptés en 2025, le Sénégal au cœur des routes clandestines ( Gendarmerie)

Rapport-Migration irrégulière : plus de 2 700 migrants interceptés en 2025, le Sénégal au cœur des routes clandestines ( Gendarmerie) - 12/02/2026

Bilan 2025 de la Gendarmerie nationale : 10 407 infractions traitées, 1 640 crimes élucidés, 54 interpellations pour traite des personnes et 99 cybercrimes résolus

Bilan 2025 de la Gendarmerie nationale : 10 407 infractions traitées, 1 640 crimes élucidés, 54 interpellations pour traite des personnes et 99 cybercrimes résolus - 12/02/2026

RSS Syndication