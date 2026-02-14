Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie

Babacar Ba, du Forum du Justiciable, a interpellé le Procureur de la République sur l’enquête concernant le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en médecine décédé lors des affrontements du 9 février dernier à l’Université Cheikh Anta Diop. Il demande que l’instruction soit confiée à la gendarmerie nationale plutôt qu’à la police, présente sur les lieux du drame.
Une requête qui, visiblement soulève une question de procédure essentielle : comment garantir l’objectivité d’une enquête lorsque l’institution chargée de l’investigation pourrait être elle-même impliquée dans les événements ? En réclamant le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie, Babacar Ba cherche sans doute, à éviter tout conflit d'intérêt et à assurer la crédibilité du processus judiciaire.
