Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) affirme avec fermeté qu’aucun de ses membres n’est responsable des dégâts matériels survenus lors des récents affrontements au campus social de Dakar.



L’organisation étudiante, structure chargée de la défense des intérêts des étudiants, précise devant l’opinion nationale que ses membres ne peuvent être tenus pour responsables des destructions constatées. Le Collectif appelle l’ensemble des étudiants à témoigner et affirme qu’aucun rapport du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) ne saurait être imputé aux camarades actuellement détenus à la Police centrale.



Le Collectif dénonce avec véhémence ce qu’il qualifie de « démarche cynique » qui semble viser à exonérer les forces de défense et de sécurité de toute responsabilité. En conséquence, la structure étudiante rejette catégoriquement toute tentative d’alourdir les charges pesant sur les étudiants toujours privés de liberté.



Face aux accusations portées contre les détenus, le Collectif hausse le ton: « comment un étudiant pourrait-il, à lui seul, être tenu pour responsable de destructions d’une telle ampleur au sein du campus, alors que les dégâts sont évalués à 500 millions de francs CFA selon un rapport du COUD ? »



Plus incisif encore, le Collectif s’interroge sur le rôle joué par les policiers dans ces destructions. Il fait référence à des vidéos largement diffusées montrant des forces de l’ordre procédant à la destruction d’édifices, notamment des biens appartenant aux étudiants.



Le Collectif des amicales de l’UCAD exige ainsi la libération immédiate des camarades détenus et la justice à Abdoulaye Ba, au nom de toute la communauté estudiantine.