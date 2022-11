Guy Marius Sagna : « Le jour où les travailleurs partiront en grève, c’est toute l’assemblée nationale qui sera bloquée »

Guy marius Sagna n’est pas allé par quatre chemins pour cette fois-ci être l’avocat des travailleurs de l’Assemblée nationale. Sur le pupitre, le parlementaire a évoqué la situation de travail des agents de l’hémicycle.





« Les travailleurs de l’Assemblée nationale courent derrière des heures supplémentaires durant des mois. Ces travailleurs qui viennent tôt et rentrent tard. Ils doivent être soutenus dans leur coopérative qui existent et que l’Assemblée nationale ignore royalement. Le jour où ils partiront en grève, l’assemblée sera bloquée … », fait savoir le député qui a préféré porter ce combat en lieu et place des problèmes miniers des populations que ses collègues ont déjà pris en charge...