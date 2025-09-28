Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette

Le célèbre communicateur traditionnel, Moustapha Ngning, a perdu la vie hier vers les coups de 20 heures dans une collision entre sa moto Jakarta et une charrette, sur l'axe Nguélou Halte Gagnick dans le département de Guinguinéo (région de Kaolack).

Selon notre source, le défunt qui était très connu dans ce département, a perdu la vie en rentrant chez lui juste après la finale de la coupe du maire de Nguélou où il avait été le MC.