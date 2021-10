Guinguinéo : La Cojer se démarque de la dernière sortie du nommé Cheikh Fall (Communiqué).

La Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) du département de Guinguinéo, fustige cette attitude, dénonce cette énorme forfaiture et tient à faire les précisions suivantes :

1. Monsieur Cheikh Fall n'est ni membre de la COJER au niveau de sa commune ni au niveau du département de Guinguinéo. Ironie du sort, cet individu peu scrupuleux est âgé de près de 50 ans. Donc tous les propos qu'il a tenus n'engagent que sa seule et unique personne. Nous l'invitons à cesser de parler sous le couvert de cette structure régulière du parti APR qu'est la COJER dont il n'est pas membre.

Nous lui demandons en outre d'arrêter ces actions et comportements conflictogènes et fractionnistes qui ne font que fragiliser notre parti et notre coalition.

2. notre frère cité plus haut a fait preuve d'une malhonnêteté sans commune mesure en soutenant que sa démarche a reçu l'onction des jeunes des 12 communes qui composent le département ainsi que celle de l'ensemble des partis alliés. Cela dénote de la fourberie, de la lâcheté et un manque de courage de sa part.

3. en attaquant dans des termes à peine voilés Monsieur Pape Malick Ndour, Président du Conseil départemental de Guinguinéo, il montre sa véritable nature: un petit type au propre comme au figuré.

4. Il est important de rapeller que jusque-là Papa Malick Ndour bénéficie du soutien et de l'accompagnement de tous les maires du département de Guinguineo et de tous les partis et mouvement alliés de la coalition BBY. Avec ces derniers le travail de terrain est entamé depuis longtemps et se matérialise par des tournées au sein de toutes les communes du département.

5. Par ailleurs, nous demandons à notre frère Cheikh Fall et de nous expliquer le fait que la commune de Ourour soit le dernier du département (194 inscrits) lors des dernières opérations de révision sur la liste électorale au moment où même les petites communes comme Fass et Dara Mboss dépassaient les 500 inscrits.

En posant de tels actes, Monsieur Cheikh Fall cherche à créer les conditions d'une implosion de la coalition en sapant la dynamique unitaire que tous les responsables et militants épris de paix et doués de raison travaillent à préserver. C'est comme s'il était un mercenaire au service de l'opposition. Mais qu'il sache que c'est peine perdue.

Nous réaffirmons notre encrage dans cette coalition gagnante qu'est Benno Bokk Yaakaar et sommes à l'écoute de Son Excellence Monsieur le Président de la République pour ce qui concerne les investitures dans les différents départements du pays.

La COJER, satisfaite de l'excellent travail abattu par le Président du Conseil départemental de Guinguinéo Monsieur Pape Malick Ndour et des résultats particulièrement positifs de son équipe, demande à Son Excellence Monsieur Macky Sall Président de la République de le renforcer pour permettre au département de Guinguinéo de continuer de briller de mille feux.

COJER GUINGUINÉO.