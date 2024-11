Guinée Équatoriale : Baltasar Ebang Engonga au coeur d'un scandale sexuel avec plus de 400 Sextapes

Une histoire rocambolesque secoue la Guinée Equatoriale. En effet, Baltasar Ebang Engonga, fils de Baltasar Engonga Edjoo, président de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), est aujourd’hui au cœur d’une affaire sans précédent.



Le directeur général de l’agence nationale d’investigation financière aurait détourné les équipements de surveillance de son bureau à des fins personnelles, enregistrant méthodiquement ses relations intimes. Les révélations font état de plus de 400 vidéos compromettantes, tournées dans des lieux aussi variés que des espaces professionnels ou des endroits publics. Ces vidéos circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques heures.



Cette fuite expose des interactions avec des femmes mariées, des jeunes femmes, et même des personnalités proches du cercle présidentiel....

Le Procureur Général a ouvert une enquête craignant une transmission volontaire de maladies par le concerné.



Parmi les partenaires sexuelles de Balthazar, il y'avait la femme du Directeur de la Sécurité Présidentielle, la femme du Procureur Général, la fille du Directeur Général de la Police,les femmes de nombreux ministres dont le Ministre Oburu, la femme de son petit frère, la femme enceinte de son oncle, révéle-t-on.