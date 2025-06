Guédiawaye ensanglanté : l’ombre d’une vengeance plane sur l’assassinat d’un adolescent … un voisin en cavale

Guédiawaye a vécu une veille de fête de Tabaski aussi tragique que glaçant. Un jeune garçon, Ibrahima Ndiaye, a été mortellement poignardé dans la soirée de vendredi dans des circonstances qui laissent peu de place au doute : il s’agirait d’un règlement de comptes sanglant. L’information, rapportée par L’Observateur, jette une lumière crue sur les tensions latentes qui minent certains quartiers de la banlieue dakaroise.







Il est environ 21 heures, dans la ruelle faiblement éclairée de Gueule-Tapée 2. Deux jeunes hommes croisent leurs chemins. Quelques mots suffisent pour rallumer une vieille rancœur. Très vite, la dispute dégénère en bagarre. Et la violence atteint son paroxysme : Mourtalla Fall, présenté comme le suspect principal, aurait sorti un couteau et porté plusieurs coups à son adversaire, Ibrahima Ndiaye.







La scène est brutale. L’adolescent, grièvement blessé, tente de fuir en titubant, ensanglanté, avant de s’effondrer sur la route menant au marché Sam. Les cris de douleur déchirent la nuit et alertent les riverains qui accourent. Trop tard. Malgré des tentatives désespérées pour le secourir, Ibrahima succombe à ses blessures sur place, sous les regards impuissants et horrifiés des témoins.







L’Observateur révèle que l’agresseur présumé, Mourtalla Fall, a immédiatement pris la fuite. Il est bien connu du quartier : il habite juste en face du stade Amadou Barry, à moins d’un kilomètre de la scène du crime. Les enquêteurs du commissariat central de Guédiawaye, alertés dans la foulée, se déploient rapidement sur les lieux. Un périmètre de sécurité est établi, et les premières auditions commencent. Deux membres de la famille du fugitif sont entendus, puis relâchés.







Selon des sources proches de l’enquête citées par L’Observateur, ce drame pourrait être la suite tragique d’une première altercation datant de quelques mois. Ibrahima Ndiaye avait en effet porté plainte contre Mourtalla Fall, l’accusant de l’avoir poignardé au visage, à proximité de l’œil. À l’époque, Mourtalla avait été brièvement interpellé avant d’être relâché, faute de preuves suffisantes.







Cette fois, les enquêteurs privilégient la piste d’un acte de vengeance prémédité. Un différend jamais soldé, une rancune tenace, et un couteau pour seul verdict. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes et retrouver le fugitif, dont le signalement a été largement diffusé dans la zone.