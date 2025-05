Guédiawaye : Quatre commerçants jugés pour contrefaçon de manuels scolaires

Quatre commerçants, Assane Mbaye, Mamour Ka, Souhaibou Dieng et Mounirou Talla, ont comparu devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour contrefaçon et commercialisation illégale de manuels scolaires Didactikos dans des boutiques et marchés.



L'affaire, instruite à la suite d'une plainte du distributeur agréé, Ibrahima Ndiaye, concerne des pertes estimées à 500 millions de FCFA pour l’État, en raison de la vente frauduleuse de manuels contrefaits. Les accusés auraient reproduit et vendu des copies non autorisées de manuels destinés à l’enseignement public.



Une saisie de cartons contenant 700 manuels a été effectuée par la brigade de gendarmerie de Yeumbeul. Le principal suspect, Assane Mbaye, est présenté comme le fournisseur principal. Le jugement a été mis en délibéré pour une prochaine audience, prévue le 27 mai 2025.