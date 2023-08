Groupe des Sages de l’Union Africaine : Voici la composition du Panel constitué d'anciens présidents, vice-présidents, de diplomates...

Le Groupe des Sages de l’Union Africaine s'est fendu d'un communiqué ce lundi pour exprimer sa satisfaction relative à la décision du président de la République de ne pas se représenter à la prochaine présidentielle de 2024 pour un troisième mandat.



En effet, ledit Groupe est composé d'anciens Présidents, de vice-présidents, de diplomates etc. Il s'agit entre autres du Pr Babacar Kanté, du Président Domitien Ndayizeye, ancien Président du Burundi, du Dr Phumzile Mlambo Ngucka, ancienne Vice-Président de la République d'Afrique du Sud, de l'Ambasssdadeur Amre Moussa, ancien Ministre des Affaires étrangères et ancien Ambassadeur de l'Egypte, Justice Effie Owuor, ancienne juge au Kenya.



Dans leur communiqué, les membres du " Groupe des Sages de l’Union Africaine" ont félicité " le Président pour la décision judicieuse prise sur la question qui, ces derniers mois, a divisé le peuple sénégalais et interpellé les communautés régionales et internationale". " Le Sénégal a longtemps été l'un des meilleurs exemples de gouvernance démocratique en Afrique et a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes sur le continent et dans le monde. Dès lors que les normes et les valeurs démocratiques créent un environnement propice à la paix et à la prospérité pour tous, le Sénégal doit continuellement entretenir la consolidation démocratique en cours dans le pays depuis l’année 2000", ont-ils laissé entendre.