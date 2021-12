Grève des transporteurs : la « longue marche » des populations qui exigent que l’État et les grévistes se retrouvent autour d’une table.

La marche a été la chose la plus partagée aujourd’hui par les citoyens à Dakar. La faute à la grève du cadre unitaire des syndicats des transports routiers. Ces derniers qui dénoncent les tracasseries policières, la concurrence déloyale avec l’intervention de véhicules particuliers dans le secteur, l’insécurité des transporteurs surtout au Mali, l’implication illégale dans le transport des voitures guinéennes, gambiennes etc...



Chez les citoyens, la grève s’est faite rudement ressentir. C'est pourquoi ils exigent que les grévistes et l’État se retrouvent autour d’une table pour régler la situation...