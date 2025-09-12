Grève des concessionnaires : Dakar face à l’invasion des déchets, les commerçants étouffent au marché HLM...


Au marché HLM, une odeur nauséabonde flotte sur les étals, témoignant d’une situation devenue critique. Les ordures s’y entassent depuis plusieurs jours, conséquence directe de la grève des concessionnaires du nettoiement, qui a paralysé la collecte des déchets dans plusieurs quartiers de Dakar, au grand désarroi des commerçants.

« Les ordures sont partout, ça devient insupportable », se plaint un vendeur de tissus. Comme lui, de nombreux marchands dénoncent un environnement devenu invivable, affectant leur santé et leurs activités commerciales. « Nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions, les clients fuient le marché », déplore une commerçante.

Face à cette situation, les commerçants interpellent l’État et demandent aux autorités de régulariser les dettes dues aux acteurs du nettoiement, qu’ils considèrent comme essentiels à l’équilibre sanitaire du pays. « Ces gens font un travail remarquable, ils méritent respect et considération », insiste Modou Tall, un riverain.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le Collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal a annoncé la levée du mot d’ordre de grève. Cette décision fait suite à une rencontre avec la Direction générale du budget, au cours de laquelle l'État s’est engagé à verser 25 % des arriérés.

Malgré cette avancée, la situation reste préoccupante. Le retour à la normale prendra du temps. En attendant, le marché HLM continue de crouler sous les déchets, et les commerçants attendent avec impatience le passage des camions de ramassage.
Autres articles
Vendredi 12 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le pétrole grimpe avec des sanctions contre la Russie qui se précisent

Le pétrole grimpe avec des sanctions contre la Russie qui se précisent - 12/09/2025

Justice en panne : 2,5 milliards FCFA d’arriérés, les avocats commis d’office lâchent prise

Justice en panne : 2,5 milliards FCFA d’arriérés, les avocats commis d’office lâchent prise - 12/09/2025

Le cabinet du docteur Thermos : violentes accusations d’agression sur une mineure de 16 ans...un huis clos médical qui vire au cauchemar

Le cabinet du docteur Thermos : violentes accusations d’agression sur une mineure de 16 ans...un huis clos médical qui vire au cauchemar - 12/09/2025

[Reportage] Golf Nord 2 VDN : des camions chargés de béton et de sable sèment la peur dans les ruelles du quartier

[Reportage] Golf Nord 2 VDN : des camions chargés de béton et de sable sèment la peur dans les ruelles du quartier - 12/09/2025

Fortes pluies à Kaolack: Plusieurs quartiers sous les eaux...

Fortes pluies à Kaolack: Plusieurs quartiers sous les eaux... - 11/09/2025

Kédougou : 30 pieds de chanvre indien découverts dans un champ, un homme arrêté

Kédougou : 30 pieds de chanvre indien découverts dans un champ, un homme arrêté - 11/09/2025

Soirée « Trap », drogue et voitures de luxe : le tribunal tranche, Dame Amar écope d’un mois ferme et Ses co-prévenus relaxés au bénéfice du doute

Soirée « Trap », drogue et voitures de luxe : le tribunal tranche, Dame Amar écope d’un mois ferme et Ses co-prévenus relaxés au bénéfice du doute - 11/09/2025

Centrale électrique, milliards et batailles judiciaires : Samuel Sarr joue son avenir aujourd’hui devant la Cour d’appel

Centrale électrique, milliards et batailles judiciaires : Samuel Sarr joue son avenir aujourd’hui devant la Cour d’appel - 11/09/2025

Bocar Samba Dièye interpelle le président : « Je veux juste être entendu… »

Bocar Samba Dièye interpelle le président : « Je veux juste être entendu… » - 11/09/2025

Intech Group dans la tourmente : Air Sénégal et les Grands Moulins réclament 1,7 milliard F CFA envolés

Intech Group dans la tourmente : Air Sénégal et les Grands Moulins réclament 1,7 milliard F CFA envolés - 11/09/2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 10 Septembre 2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 10 Septembre 2025 - 10/09/2025

Sangalkam : une vingtaine de branchements frauduleux d’électricité démantelés à Ndiakhirate Extension

Sangalkam : une vingtaine de branchements frauduleux d’électricité démantelés à Ndiakhirate Extension - 10/09/2025

Abass Fall prenant fonction à la ville de Dakar: « L’heure n’est plus aux clivages stériles mais à la recherche de la performance »

Abass Fall prenant fonction à la ville de Dakar: « L’heure n’est plus aux clivages stériles mais à la recherche de la performance » - 10/09/2025

Entretien - Réaménagement ministériel, politique économique, libertés publiques : Abdou Mbow à cœur ouvert sur Dakaractu

Entretien - Réaménagement ministériel, politique économique, libertés publiques : Abdou Mbow à cœur ouvert sur Dakaractu - 10/09/2025

Linguère : Une agence Wave cambriolée, un butin de 21 800 000 F CFA emportés

Linguère : Une agence Wave cambriolée, un butin de 21 800 000 F CFA emportés - 10/09/2025

Mondial 2026: Le Sénégal renverse la RD Congo et prend la tête du groupe

Mondial 2026: Le Sénégal renverse la RD Congo et prend la tête du groupe - 09/09/2025

RDC vs Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs

RDC vs Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs - 09/09/2025

Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa

Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa - 09/09/2025

Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre

Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre - 09/09/2025

CinetPay dans la tourmente : arnaques, blanchiment et casinos et pari en ligne, la face cachée d’une Fintech

CinetPay dans la tourmente : arnaques, blanchiment et casinos et pari en ligne, la face cachée d’une Fintech - 09/09/2025

Mac Mbour sous tension : une simple fouille à la prison vire au carnage

Mac Mbour sous tension : une simple fouille à la prison vire au carnage - 09/09/2025

Micro Trottoir- Remaniement ministériel : Des citoyens listent leurs attentes

Micro Trottoir- Remaniement ministériel : Des citoyens listent leurs attentes - 08/09/2025

Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux

Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux - 08/09/2025

Mbour/ un enfant de 9 ans poignarde son camarade au dos: L’affaire entre les mains de la justice

Mbour/ un enfant de 9 ans poignarde son camarade au dos: L’affaire entre les mains de la justice - 08/09/2025

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron - 08/09/2025

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus - 08/09/2025

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire - 08/09/2025

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw) - 08/09/2025

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement - 07/09/2025

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise - 07/09/2025

RSS Syndication