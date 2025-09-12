Grève des concessionnaires : Dakar face à l’invasion des déchets, les commerçants étouffent au marché HLM...

Au marché HLM, une odeur nauséabonde flotte sur les étals, témoignant d’une situation devenue critique. Les ordures s’y entassent depuis plusieurs jours, conséquence directe de la grève des concessionnaires du nettoiement, qui a paralysé la collecte des déchets dans plusieurs quartiers de Dakar, au grand désarroi des commerçants.



« Les ordures sont partout, ça devient insupportable », se plaint un vendeur de tissus. Comme lui, de nombreux marchands dénoncent un environnement devenu invivable, affectant leur santé et leurs activités commerciales. « Nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions, les clients fuient le marché », déplore une commerçante.



Face à cette situation, les commerçants interpellent l’État et demandent aux autorités de régulariser les dettes dues aux acteurs du nettoiement, qu’ils considèrent comme essentiels à l’équilibre sanitaire du pays. « Ces gens font un travail remarquable, ils méritent respect et considération », insiste Modou Tall, un riverain.



Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le Collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal a annoncé la levée du mot d’ordre de grève. Cette décision fait suite à une rencontre avec la Direction générale du budget, au cours de laquelle l'État s’est engagé à verser 25 % des arriérés.



Malgré cette avancée, la situation reste préoccupante. Le retour à la normale prendra du temps. En attendant, le marché HLM continue de crouler sous les déchets, et les commerçants attendent avec impatience le passage des camions de ramassage.