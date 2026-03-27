Détention de supporters sénégalais au Maroc : l’ASC Lebougui alerte sur des conditions carcérales préoccupantes

L’Association sportive et culturelle (ASC) Lebougui de Dangou Rufisque est montée au créneau pour alerter sur la situation de plusieurs supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. À travers des informations qu’elle dit avoir recueillies auprès des concernés, la structure évoque des conditions de détention jugées particulièrement difficiles.



Selon l’ASC Lebougui, les détenus feraient face à de sérieuses difficultés d’accès aux soins médicaux. Certains souffrent de pathologies graves sans bénéficier d’une prise en charge adéquate. L’association rapporte également que des médicaments leur seraient administrés, provoquant des effets sédatifs, sans explications claires. Elle dénonce en outre l’absence de réponse lorsque les détenus sollicitent une évacuation vers une infirmerie ou un établissement hospitalier.



Toujours d’après les informations relayées par l’ASC Lebougui, cette situation est perçue comme alarmante par les concernés, qui évoquent même des risques pour leur vie si aucune mesure urgente n’est prise. Face à ce climat de méfiance, certains détenus auraient décidé de refuser les traitements proposés, une décision lourde de conséquences mais motivée, selon eux, par la crainte pour leur intégrité physique.



L’ASC Lebougui indique par ailleurs que les familles et soutiens des détenus ont déjà saisi les autorités compétentes à plusieurs reprises, sans obtenir de réponses jugées satisfaisantes. Elle appelle ainsi à une mobilisation plus forte et coordonnée pour trouver une issue rapide à cette situation.



Dans ce contexte, l’association interpelle directement les plus hautes autorités sénégalaises, notamment la Présidence de la République, la Primature, ainsi que les ministères en charge des Affaires étrangères et des Sports. La Fédération sénégalaise de football (FSF) est également invitée à s’impliquer davantage dans le suivi de ce dossier. Pour l’ASC Lebougui, seule une action concertée entre les différentes parties prenantes pourra permettre d’améliorer les conditions de détention et d’envisager une libération des supporters concernés. En attendant, l’inquiétude demeure grandissante autour de leur sort .