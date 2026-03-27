4 Avril à Dakar - 1 349 militaires et des moyens lourds déployés : Le commandant Clément Nassalan annonce un défilé spectaculaire à Guédiawaye

Le Sénégal célébrera le 66e anniversaire de son indépendance le 4 avril 2026 avec un défilé national prévu à Thiès. Toutefois, à Dakar, les autorités s’organisent également pour marquer l’événement à travers un important défilé régional. Le Colonel Clément Nassalan, Commandant de la Zone Militaire N⁰ 1 de la Région de Dakar a ainsi présenté les grandes lignes du dispositif prévu dans la capitale.







Les festivités vont débuter dès le 3 avril avec la retraite aux flambeaux organisée dans plusieurs zones de Dakar, mais aussi dans les autres départements comme Pikine, Rufisque, Keur Massar et Gorée. Les populations sont invitées à participer massivement à cette marche symbolique qui annonce la fête de l’indépendance.







Le 4 avril, le défilé régional se tiendra à Guédiawaye, sur l’axe du BRT. La journée commencera par une cérémonie officielle avec remise de décorations, suivie d’un défilé civil avec les écoles et associations, puis d’un défilé motorisé, aérien et militaire. Selon le Colonel Clément Nassalan, environ 1 600 civils et 1 349 militaires des forces de défense et de sécurité sont attendus, avec également 108 véhicules, des motos et des chevaux.







Même si le défilé national se déroule à Thiès, Dakar veut réussir sa propre célébration. Les autorités appellent les citoyens à sortir nombreux, dans le calme et la discipline, pour faire de cette journée un moment de fierté et d’unité pour tout le Sénégal.

