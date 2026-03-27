[Reportage] Deux ans au pouvoir : les Sénégalais jugent le bilan du PR Diomaye Faye

Deux ans après l'élection du Président Bassirou Diomaye Faye, quel regard les Sénégalais portent-ils sur son action ? Entre espoirs et attentes, Dakaractu est allé à la rencontre des habitants de Grand-Yoff pour recueillir leurs impressions.
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