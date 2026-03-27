Indépendance Day- Visite de terrain du CEMGA Oumar Wade à Thiès: l'armée s'engage à relever le défi d'une organisation parfaite du défilé

Ce vendredi 27 mars 2026, le vice-amiral d'escadre, Oumar Wade, chef d'état- major général des armées ( Cemga) a effectué une visite à Thiès, dans le cadre des préparatifs de la fête anniversaire du 04 avril.

Selon le colonel El Hadj Oumar Faye, commandant de la zone militaire n°7, cette visite a pour but de constater de visu l’état d'évolution des préparatifs notamment sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire, et également sur le plan des infrastructures.

" Sur le plan logistique, nous sommes très avancés avec l'installation totale des tentes. Également, nous avons une contribution de l'ensemble des directeurs régionaux des services de l'État et aussi avec l'accompagnement des autorités administratives[...]", a informé le colonel El Hadj Oumar Faye.

" Sur le plan de la sécurité, toute la planification a été faite pour ce qui est du dispositif de sécurité et nous savons que tous les aspects sont très bien pris en compte. Sur Le Plan des infrastructures, il y a de grandes avancées toujours avec l'accompagnement des services de l'État", a-t-il renchéri.

Ainsi, l'idée est de maintenir le rythme. " C'est un défi et il faudrait que nous soyons en mesure de le relever", a-t-il conclu.