TikTok, grossesse et mystère : la tragédie Khadija Sow prend une tournure explosive, la belle-famille dans le viseur du procureur

La mort brutale de la tiktokeuse Khadija Sow, connue sous le nom de Khady Sow sur les réseaux sociaux, continue de secouer l’opinion publique sénégalaise. Ce qui apparaissait au départ comme un drame tragique aux contours flous s’est progressivement transformé en une affaire judiciaire complexe, marquée par des révélations troublantes et des arrestations en cascade.



Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, l’enquête, ouverte au commissariat central de Guédiawaye, connaît une accélération notable. Après l’interpellation de son époux, Mouhamadou Moustapha Seck, placé en garde à vue pour coups mortels, le procureur de la République près le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a décidé d’élargir le cercle des suspects.



Une enquête qui s’élargit à la belle-famille



Dans une évolution majeure du dossier, le père adoptif et la mère de l’époux de la défunte ont été à leur tour arrêtés. Toujours selon L’Observateur, ils ont été entendus par les enquêteurs avant d’être placés en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Une décision qui témoigne de la volonté du parquet de faire toute la lumière sur les circonstances entourant ce décès encore enveloppé de mystère.



Les investigations cherchent à établir les responsabilités exactes dans cette affaire où chaque détail semble peser lourd. L’implication de membres de la belle-famille marque un tournant décisif dans la procédure.



Une nuit fatale aux multiples zones d’ombre



Les faits remontent à la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars, aux alentours de 23 heures. D’après les déclarations de Moustapha Seck aux enquêteurs, son épouse se serait plainte de violents maux de tête avant de s’effondrer dans leur chambre. Elle aurait ensuite été transportée à l’hôpital en taxi, où son décès a été constaté.



Mais ce récit, jugé encore incomplet, est désormais confronté à des éléments matériels et médicaux qui soulèvent de nombreuses interrogations.



Une autopsie aux révélations troublantes



L’autopsie, pièce maîtresse de l’enquête, pourrait bien faire basculer l’affaire. D’après L’Observateur, les premières constatations médicales ont révélé que Khadija Sow était enceinte de 7 mois, soit environ 27 semaines de grossesse.



Le certificat médical établi par le Dr Deguenonvo Gabriel à l’Hôpital Général Idrissa Pouye mentionne plusieurs éléments importants :

• une cardiopathie dilatée décompensée,

• mais surtout la présence d’un hématome du cuir chevelu, sans fracture.



Ce détail, en particulier, alimente les soupçons et conforte la qualification de « coups mortels » retenue contre le mari. Le rapport complet d’autopsie, qualifié d’« explosif » par certaines sources, est désormais très attendu pour éclairer définitivement les causes du décès.