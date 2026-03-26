Scandale à Keur Massar : le chroniqueur Kader Dia au cœur d’un présumé réseau homosexuel sulfureux aux multiples ramifications

Une nouvelle affaire aux relents explosifs secoue Keur Massar et alimente les débats dans l’opinion publique. Le chroniqueur de Sen-TV, Kader Dia, a été interpellé par les éléments de la Brigade de recherches (Br), dans le cadre d’une enquête portant sur un réseau jugé tentaculaire.



Selon les révélations du quotidien L’Observateur, l’homme n’est pas seulement soupçonné d’être impliqué à titre personnel dans ce réseau, mais également d’y avoir joué un rôle central d’intermédiaire, voire de proxénète.



Une arrestation discrète mais ciblée



L’interpellation de Kader Dia s’est déroulée avec une précision chirurgicale. À la sortie de son émission sur Sen-TV, des gendarmes en civil l’attendaient. Sans attirer l’attention, il a été embarqué dans un véhicule banalisé, direction les locaux de la gendarmerie de Keur Massar.



Cette opération, menée dans la plus grande discrétion, s’inscrit dans une enquête approfondie conduite depuis plusieurs jours par les limiers.



Un rôle présumé de « pivot » dans le réseau



D’après L’Observateur, les investigations techniques ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu’au chroniqueur. Les éléments recueillis laissent penser qu’il ne se limitait pas à un rôle passif.



En effet, Kader Dia est soupçonné d’avoir agi comme un véritable entremetteur, mettant en relation plusieurs individus pour des rencontres sexuelles. Ce rôle supposé de « mère maquerelle » ferait de lui l’un des maillons clés du réseau actuellement en cours de démantèlement.



Les enquêteurs le considèrent ainsi comme une pièce centrale du dispositif, ce qui explique la rapidité et la fermeté de son interpellation.



Un passé déjà marqué par la controverse



Ce n’est pas la première fois que le chroniqueur se retrouve dans le viseur de la justice. En 2024, il avait déjà fait parler de lui après des déclarations controversées sur Sen-TV.



Il accusait alors une unité de la Police nationale d’avoir perçu des pots-de-vin pour faciliter le départ d’une pirogue de migrants. Une affaire particulièrement sensible, liée à la découverte tragique de trente corps sans vie au large des Mamelles.



Une enquête aux ramifications inquiétantes



Aujourd’hui, c’est une toute autre affaire qui le rattrape, avec des implications potentiellement lourdes. L’enquête se poursuit activement pour identifier l’ensemble des acteurs de ce réseau et établir les responsabilités de chacun.



Placée en garde à vue, Kader Dia devra répondre des faits qui lui sont reprochés devant les autorités judiciaires.