Grande Mosquée de Dakar : Il plante un tournevis à son camarade en pleine prière...

La Grande mosquée de Dakar a été le théâtre, hier Dimanche, d'une tentative de meurtre visiblement prémédité. Selon le journal l’observateur, les faits se sont déroulés aux environs de 21h au moment où les fidèles s'étaient donné rendez-vous pour effectuer la prière du soir "Guéwé" et les "nafilas".



À la suite de l'appel du muezzin, l'imam a entamé la prière. Seulement, le jeune Mamadou Yoro Diaby, drapé d'un boubou traditionnel, un tournevis dissimulé dans sa poche, se positionne juste à côté de son ami, Abdou Rahmane Ba. Alors que les fidèles priaient avec ferveur, le mis en cause, qui a voulu la mort à son camarade A.Ba, ruminait sa colère.



Il reproche à cet ami d'enfance de l’avoir traité, la veille, de "grosse tête".



Au moment où l'imam a entamé la dernière "Rakka", Mohamed Diaby sort discrètement le tournevis et le lui plante en pleine prière. Le coup est d'une telle violence que le tournevis s'est cassé. "Certains fidèles qui avaient suivi la scène s'empressent de maîtriser l'auteur du coup", renseigne l'observateur.



Au même moment, le mis en cause Mohamed Diaby est arrêté puis conduit au commissariat de Rebeuss où il a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Selon toujours l'observateur, l'accusé a avoué sans ambage son forfait motivé par l'altercation de la veille, avec A. Ba.