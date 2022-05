Grand-Yoff : le cadre unitaire de la coalition BBY dénonce les manipulations de l’opposition et lance un appel à l'unité de ses responsables

Dans un contexte préélectoral où coalitions et partis politiques s’adonnent à une guerre de communication sans merci, l’heure est, selon les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Grand-Yoff à la retenue.

En effet, quelques heures après la déclaration de la coalition Yewwi Askan Wi à travers un de ses leaders Ousmane Sonko, le cadre unitaire de Benno à Grand-Yoff a pointé du doigt les abus et dérives de l’opposition sur la direction générale des élections. Aussi, Fatoumata Niang Ba et ses camarades ont également regretté que le leader de Pastef tire sur cette partie de la société civile qui a toujours été débout et sans parti pris.





Quant à l’engagement envers les élections législatives, le cadre unitaire de la coalition Benno Bokk Yakaar de Grand-Yoff appelle tous les militants à l’union pour donner au président Macky Sall une majorité confortable au lendemain du scrutin.