Grand Combat : Lac Rose s'incline devant son adversaire Quench

Le combat de lutte opposant les lutteurs Quench et Lac Rose a été très vivant.

Même si ces derniers se sont un peu éloignés du ring ces dernières années, leur retour est à saluer.

Malheureusement pour Lac Rose, son adversaire Quench a été plus endurant que lui. D'ailleurs, sur les images on peut voir le lutteur de Grand-Dakar essoufflé dès son premier contact.

Il n’a fallu que quelques minutes pour que Quench mette à terre son adversaire.

Battu successivement par Sa Thiès, Garga Mbossé et Moussa Ndoye, Lac Rose (9 victoires/5 défaites) n’a plus connu le goût du succès depuis 2013 avec sa victoire sur Modou Anta.