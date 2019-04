Gouvernement / Abdou Karim Fofana, un jeune à la tête bien faite à l’Urbanisme

Abdou Karim Fofana, (jeune) ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène. Juriste de formation et titulaire d’un Master en sciences de Gestion, il a fait ses armes comme conseiller technique au ministère des Infrastructures et des Transports, avant de rejoindre, en 2013, l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’État (AGPBE), comme chargé du suivi du patrimoine et du développement des grands projets. En 2015, il devient Directeur général de l’agence, à 34 ans. La réalisation des sphères ministérielles de Diamniadio porte son empreinte. Une tête pleine et bien faite.