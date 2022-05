Gouvernance migratoire : Le Sénégal entre défis et perspectives…

Le cadre répressif

Le Sénégal, pour sa part, a très tôt mis en place les dispositifs de riposte. C’est ainsi qu’il a été intégré dans son arsenal juridique répressif, de lourdes sanctions contre les auteurs de trafic de migrants ou d’infractions connexes avec adoption de la loi 2005-O6 du 10 Mai 2005 qui réprimande le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. D’autres stratégies de riposte et de lutte contre la migration irrégulière sont également initiées. « C’est un combat qui s'impose à nous tous en raison des effets néfastes et dramatiques que ce type de trafic induit au plan économique et social des pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une nouvelle dimension qui est intégrée de façon holistique dans la nouvelle approche qui est mis en œuvre pour prendre en charge correctement le fléau qui date des temps modernes. Le Sénégal pour sa part a très tôt intégré dans son arsenal juridique répressif de lourdes sanctions contre les auteurs de trafic de migrants ou d’infractions connexes. Dans le même ordre d’idées en 2018, il a été créé au sein de la direction générale de la police de l’Air et des frontières, une division de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées. Au-delà de tous ces mécanismes, il a été jugé nécessaire d’aller plus en avant. C’est pour cette raison que le président Macky Sall a décidé en décembre 2020, d’instituer au sein du ministère de l’intérieur, un comité interministériel de lutte contre l’émigration irrégulière dit CILEC. Une structure regroupant des acteurs étatiques mais aussi non étatiques pour la coordination de la prise en charge exclusive de tous les aspects liés à la migration irrégulière dans ses dimensions transversales, préventives et communautaires », a rappelé le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Antoine Félix Diome à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la troisième conférence régionale des directeurs généraux et hauts commandements des forces de sécurité intérieure et des hauts fonctionnaires de justice sur la lutte contre le trafic illicite de personnes et la traite des migrants qui s’est ouverte à Dakar le 10 Mai 2022.

Des actions qui ont permis de limiter et de contrecarrer des tentatives de départ, voire démanteler carrément des réseaux criminels de trafiquants de traite des personnes. Ces initiatives hardies du gouvernement sénégalais ont permis l’arrestation et le déférement de plus de 416 trafiquants de migrants dans les quatre dernières années.



« Au niveau répressif, au niveau de la direction de la police de l’Air et des frontières, une division spéciale a été créée avec des enquêteurs spécialisés et du matériel spécial. Cette division a fait un travail remarquable parce qu’en quatre ans, 416 trafiquants de migrants ont été déférés. Ce qui fait en moyenne 100 personnes par année. Ce qui n’est pas négligeable. Récemment aussi, le président de la république a créé le comité interministériel de lutte contre l’émigration irrégulière, qui regroupe aussi bien les acteurs étatiques et non étatiques pour prendre en compte toutes les dimensions de la lutte », a confié le contrôleur général de police Mame Saliou Ndour, par ailleurs le directeur de la police de l’Air et des frontières.