Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel

Entre le lac et l’océan, entre le souffle atlantique de Dakar et les rives du Léman, Gorgui Wade Ndoye trace un sillage singulier. De Rufisque à Mbour, de Saint-Louis à Genève, il a su insuffler à la littérature et au débat d’idées cette gousse de gingembre qui réveille les consciences et stimule les esprits. Tel une abeille infatigable, il butine les paroles des illustres penseurs, écrivains et acteurs du monde, pour en restituer une substance mielleuse, nourrissant l’âme et l’intelligence de ses lecteurs et auditeurs.



Avec son charisme discret et sa gouaille frétillante, tel un aimant, il attire la crème grise et exquise des intellectuels et des géniteurs de sens, offrant au Sénégal et à l’Afrique un espace d’échanges sain et fécond. Toujours aux avant-postes des combats justes, il sait brandir son sabre de velours pour défendre les causes universelles, avec une tendresse ferme, comme pour rappeler l’éternelle dette d’humanité que nous avons envers les opprimés, de la Palestine à d’autres horizons meurtris.



Initiateur de Continent Premier, il en fait une agora contemporaine, une tribune où se croisent mémoire, actualité et avenir. Dans l’humilité d’un journaliste engagé et la lucidité d’un veilleur, Gorgui Wade Ndoye demeure un éclaireur de sens, un artisan de la paix , au service de sa patrie.



Madou KANE