Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA

proposer à ses victimes une chambre dans son propre domicile,

exiger un loyer mensuel de 60 000 FCFA accompagné de deux à trois mois de caution,

puis disparaître après avoir encaissé les sommes, en refusant de donner accès à la chambre.

Le commissariat d’arrondissement de Golf a mis fin aux agissements d’un individu qui s’adonnait à une escroquerie à la location.Visé par quatre plaintes, le suspect utilisait un stratagème bien rodé :Le montant total du préjudice est estimé à 660 000 FCFA.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuelles autres victimes.

